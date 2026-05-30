C’è un momento preciso in cui una partenza smette di essere una parentesi e diventa una nuova vita. Per Fabio Agostini, romagnolo classe ’72, quel momento arriva nei primi mesi in Germania. Arrivato a Würzburg nel 2014 con la moglie e un figlio di nove anni, Fabio non aveva certezze. Solo una crisi alle spalle, un’attività chiusa e una domanda aperta sul futuro. Oggi, a distanza di oltre dieci anni, è chef e responsabile di cucina in una grande casa di riposo, con un contratto stabile e una qualità della vita che in Italia non aveva mai conosciuto. “Dopo sei o sette mesi ho capito che qui le opportunità non mancavano. Bastava proporsi. In Italia invece sembrava sempre che mancasse qualcosa, un titolo, una conoscenza, un aggancio”, racconta a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Italia lavoravo tutto il giorno per sopravvivere. Qui in Germania tanti connazionali aprono attività e non falliscono”

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