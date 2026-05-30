In Italia lavoravo tutto il giorno per sopravvivere Qui in Germania tanti connazionali aprono attività e non falliscono
Un romagnolo nato nel 1972 ha dichiarato di aver lavorato in Italia tutto il giorno per sopravvivere, mentre in Germania molti connazionali avviano attività senza fallimenti. Per lui, il passaggio da Italia a Germania segna un cambiamento che diventa una nuova vita, a partire dai primi mesi di permanenza nel paese straniero.
C’è un momento preciso in cui una partenza smette di essere una parentesi e diventa una nuova vita. Per Fabio Agostini, romagnolo classe ’72, quel momento arriva nei primi mesi in Germania. Arrivato a Würzburg nel 2014 con la moglie e un figlio di nove anni, Fabio non aveva certezze. Solo una crisi alle spalle, un’attività chiusa e una domanda aperta sul futuro. Oggi, a distanza di oltre dieci anni, è chef e responsabile di cucina in una grande casa di riposo, con un contratto stabile e una qualità della vita che in Italia non aveva mai conosciuto. “Dopo sei o sette mesi ho capito che qui le opportunità non mancavano. Bastava proporsi. In Italia invece sembrava sempre che mancasse qualcosa, un titolo, una conoscenza, un aggancio”, racconta a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Oggi, mentre lavoravo, continuavo a leggere i vostri commenti… e vi giuro che è una sensazione difficile da spiegare. leggere messaggi da persone di tutta Italia, sentire tutto questo affetto… mi ha emozionato davvero tanto. Perché alla fine, più dei numeri facebook
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