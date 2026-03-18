A Solofra, il sindaco Moretti si trova di fronte a una scadenza importante presso il Comune. Nei prossimi giorni, si deciderà il futuro dell’attuale amministrazione comunale, con decisioni che potrebbero cambiare il corso della gestione locale. La situazione si sta delineando in vista di un momento cruciale che richiede una risposta immediata.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Comune di Solofra si avvicina una scadenza decisiva che potrebbe segnare il destino dell’attuale amministrazione comunale. Dopo la bocciatura del bilancio di previsione in Consiglio, il tempo stringe: senza una nuova approvazione entro i termini previsti, il rischio concreto è quello del commissariamento e dello scioglimento del Consiglio comunale. Il sindaco Moretti prova a ricucire una maggioranza ormai fragile e divisa. Nelle ultime ore ha convocato a Palazzo Orsini una riunione ristretta con i revisori dei conti e i consiglieri di maggioranza, nel tentativo di rimettere in carreggiata il documento contabile e superare le criticità emerse in aula. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, Moretti si gioca il tutto e per tutto per sopravvivere

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