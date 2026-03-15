Maltempo | tanti interventi di Aster i parchi rimarranno chiusi tutto il giorno

A Genova, a causa del maltempo, i parchi e i giardini pubblici resteranno chiusi tutto il giorno di domenica 15 marzo. La decisione è stata presa dalla sindaca e dall’assessore alla Protezione civile del Comune, in seguito agli interventi di Aster per fronteggiare le condizioni meteorologiche avverse. Numerosi interventi di emergenza sono stati effettuati sul territorio comunale.

All'inizio la riapertura dei parchi cittadini era prevista per le 14, poi la decisione di tenere i cancelli chiusi anche nel pomeriggio Su decisione della sindaca e dell’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova i parchi e i giardini pubblici dell’intero territorio comunale resteranno chiusi per l'intera giornata di oggi, domenica 15 marzo. L'esito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici e il numero di interventi che stanno impegnando le squadre di Aster hanno reso necessario il prolungamento del provvedimento. La scelta di mantenere i cancelli chiusi anche nel pomeriggio è stata presa in via precauzionale per evitare qualsiasi situazione di potenziale pericolo per i cittadini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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