Il 22 giugno, su Sky e NOW, debutta la terza stagione di House of the Dragon. L'episodio d'apertura è stato definito il più intenso mai realizzato. La serie, tratta dai romanzi di George R., prosegue con nuovi episodi che promettono scene sorprendenti. La produzione ha confermato che questa stagione sarà caratterizzata da eventi più estremi rispetto alle precedenti. La data di uscita segna il ritorno di un pubblico già affezionato, pronto a seguire le nuove vicende.

Il 22 giugno prenderà il via su Sky e NOW la terza stagione della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin dedicata alla famiglia Targaryen. I fan della saga televisiva iniziata con Il Trono di Spade stanno attendendo House of the dragon 3, stagione che arriverà sugli schermi italiani di Sky e NOW dal 22 giugno. Lo showrunner Ryan Condal ha ora anticipato che la storia riprenderà con un episodio folle, destinato a lasciare il segno. Uno scontro epico per House of the Dragon 3 Parlando ai microfoni di Entertainment weekly, Condal ha descritto la prima puntata della terza stagione di House of the Dragon come "Probabilmente l'episodio televisivo più folle mai realizzato". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3 regalerà ai fan 'l'episodio più folle di sempre'

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House of the Dragon: Can Season 3 Reclaim the Iron Throne

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