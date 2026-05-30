In casa venti gatti i residenti | Serve soluzione

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una casa ospita circa venti gatti che vivono senza controlli sanitari o cure veterinarie. I residenti segnalano la presenza di numerosi animali che si aggirano liberamente negli ambienti interni e esterni dell’abitazione. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità, che hanno ricevuto le richieste di intervento e di una soluzione definitiva. Nessuna informazione è stata resa nota sui provvedimenti in corso.

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Un’abitazione nella quale, da molto tempo un gruppo di circa 20 gatti non sottoposti a controllo sanitario né a gestione responsabile, sta creando una situazione aggravatisi nel tempo, causando accumuli di rifiuti, un odore persistente e nauseante e, in più occasioni, il rinvenimento di carcasse di animali lungo la strada. Una condizione che non coinvolge solo i residenti più vicini, ma l’intero quartiere, con ricadute sulla qualità della vita e sull’immagine di Porto Garibaldi e che sta allarmando il "Comitato per Giuseppe e i Mille", promosso da Elisa Zannini, presidente pro-tempore insieme a un gruppo di cittadini apolitici. Nato da poco si propone di tutelare la salute pubblica, il decoro urbano e il benessere animale in un’area che da anni versa in una condizione di grave degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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