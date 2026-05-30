Una casa ospita circa venti gatti che vivono senza controlli sanitari o cure veterinarie. I residenti segnalano la presenza di numerosi animali che si aggirano liberamente negli ambienti interni e esterni dell’abitazione. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità, che hanno ricevuto le richieste di intervento e di una soluzione definitiva. Nessuna informazione è stata resa nota sui provvedimenti in corso.

Un’abitazione nella quale, da molto tempo un gruppo di circa 20 gatti non sottoposti a controllo sanitario né a gestione responsabile, sta creando una situazione aggravatisi nel tempo, causando accumuli di rifiuti, un odore persistente e nauseante e, in più occasioni, il rinvenimento di carcasse di animali lungo la strada. Una condizione che non coinvolge solo i residenti più vicini, ma l’intero quartiere, con ricadute sulla qualità della vita e sull’immagine di Porto Garibaldi e che sta allarmando il "Comitato per Giuseppe e i Mille", promosso da Elisa Zannini, presidente pro-tempore insieme a un gruppo di cittadini apolitici. Nato da poco si propone di tutelare la salute pubblica, il decoro urbano e il benessere animale in un’area che da anni versa in una condizione di grave degrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In casa venti gatti, i residenti: "Serve soluzione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Rosa dei Venti, Ancisi (LpRa): "Dopo quattro anni residenti ancora senza alberi né un giardino"Il centro residenziale per anziani “La Rosa dei Venti”, aperto ufficialmente nel 2022, si trova ancora senza aree verdi e alberi, nonostante le...

Vandali contro i gatti: distrutta colonia felina a Posatora. Appello della Lav ai residenti: “Chi sa parli”Nella zona di Posatora, una colonia di gatti è stata trovata completamente danneggiata nel pomeriggio di oggi.

Argomenti più discussi: In casa venti gatti, i residenti: Serve soluzione; L’avventura di Fry: adottato per errore, questo gatto ha attraversato due Stati per tornare a casa; Gattini abbandonati in strada a Carbonara, l'appello per l'adozione: Ora cercano casa; Stintino, gattina rimasta intrappolata per 20 giorni nella casa vacanze – Ecco che cosa è successo.

Il lavoro in clinica veterinaria influisce sui gatti a casa? reddit