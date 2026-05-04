Vandali contro i gatti | distrutta colonia felina a Posatora Appello della Lav ai residenti | Chi sa parli

Nella zona di Posatora, una colonia di gatti è stata trovata completamente danneggiata nel pomeriggio di oggi. La Lav ha diffuso un appello ai residenti, chiedendo a chi abbia informazioni di farsi avanti. La distruzione, che sembra essere il risultato di un atto vandalico, ha suscitato preoccupazione tra chi si occupa dei felini della zona. Nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora confermata sulle cause del danno.

ANCONA – Non è solo una bravata. È accanimento contro chi non può difendersi. La colonia felina di Posatora è stata trovata devastata oggi pomeriggio. A denunciare l’atto vandalico è la Lav di Ancona, che annuncia querela alle autorità. La scena che si sono trovati davanti i volontari parla da.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Vandali distruggono le cucce della colonia felina: 30 gatti nel degrado, la denuncia dei volontariA Ponte San Giovanni ignoti hanno devastato le casette che ospitavano i gatti, gettandole tra i rifiuti. Leggi anche: Vandali in azione: bruciata una colonia felina