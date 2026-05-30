Un percorso ciclabile di circa cinque chilometri e quattrocento metri attraversa l’Argine degli Angeli, una lingua di terra che si estende tra le acque salmastre delle Valli di Comacchio. La strada si presenta come una striscia sospesa tra due bacini idrici, offrendo un collegamento tra le aree umide e il paesaggio circostante. L’itinerario si sviluppa lungo il confine naturale tra le acque e la terraferma, attraversando ambienti caratterizzati dalla presenza di flora e fauna tipiche delle zone umide.

Cinque chilometri e quattrocento metri. Una lingua di terra che taglia le acque salmastree come una lama, sospesa tra due valli che si specchiano nel cielo. È l’ Argine degli Angeli, nel cuore del Parco del Delta del Po, e chi lo percorre in bicicletta capisce subito perché in molti lo considerino la pista ciclabile più bella d’Italia. Un sentiero tra acqua e cielo nel Parco del Delta del Po. Ci sono luoghi che non si descrivono facilmente, perché appartengono più alla sfera delle emozioni che a quella della geografia. L’Argine degli Angeli è uno di questi. Situato al confine tra le province di Ravenna e Ferrara, nel tratto meridionale delle... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - In bici sull’Argine degli Angeli: il suggestivo percorso ciclabile nelle Valli di Comacchio

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Comacchio_Giro ad anello passando per l'argine degli angeli: la ciclabile più bella d'Italia

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