Argine degli Angeli 540mila euro per le frane
Sono stati stanziati 540mila euro per interventi contro le frane sull’argine degli Angeli, un tratto lungo il Reno. Questo argine si trova poco più a valle e fa parte di un percorso cicloturistico molto frequentato, che ogni anno attira circa 400mila visitatori. I lavori mirano a rafforzare la sicurezza della struttura e a prevenire eventuali cedimenti. La spesa rientra in un piano di interventi per la tutela delle aree a rischio frane lungo il fiume.
Poco più a valle lungo il Reno, c’è l’inizio del notissimo argine degli Angeli: il percorso cicloturistico in mezzo alla valle che ogni anno fa 400mila visitatori. Per argine degli Angeli e Boscoforte sono in arrivo 540mila euro dalla Regione (già approvata la variazione di bilancio del parco del Delta del Po ). Lo scopo è riprendere tutti i tratti franati nell’argine degli Angeli e il rinforzo di un cedimento di un argine permiterale del chiaro dell’Ingegnere a Boscoforte, bacino dolce di 7 ettari dove, per la rottura, ora entra anche acqua salata. "Le tre frane principali sull’argine degli Angeli – spiega il direttore del Parco Massimiliano Costa – le abbiamo già riparate con fondi nostri, ma in totale erano nove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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