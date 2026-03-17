Ciak sull’argine degli angeli | Il simbolo diventa un film Astrea fantascienza nel Delta

Sul fiume degli angeli, le riprese di un nuovo film sono in corso. La protagonista indossa un costume dorato e ha occhi verdi e intensi. La produzione si svolge nel Delta, dove le troupe stanno lavorando alle scene di una pellicola che combina elementi di fantascienza e stile visivo futuristico. Le riprese sono attualmente in fase di svolgimento.

Ha un costume color dell’oro, gli occhi verdi, magnetici. E’ Astrea, fantascienza nel Delta. Ciak, si gira. L’occhio della telecamere scivola sulla sabbia, sul mare, scorre sull’Argine degli Angeli, quel corridoio che si proietta nell’acqua delle valli. Dopo l’allarme per l’erosione, la corsa per sistemare le sponde, la rinascita di quest’opera passa attraverso la magia del cinema. Sono iniziate le riprese di Astrea, il nuovo film del regista Davide Manuli. L’opera, realizzata interamente in pellicola, è ispirata all’immaginario della fantascienza degli anni Settanta. Domani regista e attori saranno lì, nella zona della stazione Bellocchio a Comacchio, tra le 8 e le 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciak sull’argine degli angeli: "Il simbolo diventa un film". Astrea, fantascienza nel Delta Articoli correlati Erosione all’Argine degli Angeli, il piano di salvataggio: “Sistemeremo i cedimenti”Comacchio (Ferrara), 5 marzo 2026 – Argine degli Angeli, scatta il piano di salvataggio. “Valli di Comacchio, a rischio l’Argine degli Angeli: l’erosione minaccia il sentiero”Comacchio (Ferrara), 2 marzo 2026 – A lanciare l’allarme qualche giorno fa Liviano Luciani, dell’associazione Libera Caccia. Aggiornamenti e notizie su Ciak sull Argomenti discussi: Ciak sull’argine degli angeli: Il simbolo diventa un film. Astrea, fantascienza nel Delta. Sos sull’argine degli angeli: Salviamolo dall’erosioneLe onde che sbattono contro le sponde, oltre quella fila di paletti, i segni dell’erosione sempre più evidenti. Dobbiamo intervenire quanto prima per mettere al sicuro e proteggere ’L’Argine degli ... ilrestodelcarlino.it Erosione all’Argine degli Angeli, il piano di salvataggio: Sistemeremo i cedimentiComacchio, il presidente del parco Costa: L’infrastruttura non chiuderà. Ma non si ferma la polemica sulla gestione delle valli, l’attacco di Bellotti ... msn.com