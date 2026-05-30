In Australia sono nate delle rare tartarughe marine ibride incrocio tra Chelonia mydas e Caretta caretta
In Australia sono nate alcune tartarughe marine ibride, frutto di un incrocio tra Chelonia mydas e Caretta caretta. Le giovani tartarughe sono state avvistate in un'area costiera, dove sono state raccolte e identificate. La nascita di questi esemplari è stata confermata da esperti di biologia marina. Finora, non ci sono segnalazioni di altri casi simili in regione.
In Australia sono nate alcune rare tartarughe marine ibride, incrocio tra tartaruga verde (Chelonia mydas) e Caretta caretta. Gli scienziati studiano la loro evoluzione e la futura fertilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
"Emozioni marine" a Maiori: domenica la liberazione di 4 tartarughe Caretta CarettaDomenica 28 marzo alle ore 10:15 sulla spiaggia di Maiori si terrà un evento che prevede la liberazione di quattro tartarughe marine Caretta Caretta.
Curiosità a Maiori, liberate quattro tartarughe Caretta CarettaQuattro tartarughe marine di specie Caretta Caretta sono state rilasciate questa mattina a Maiori.
Argomenti più discussi: Gli M&M's sono nati per non sciogliersi al caldo: la storia assurda dei confetti diventati un'icona mondiale; Red Bull X-Fighters. Nate Adams centra la tripletta in Polonia | Dueruote; Una pausa di grazia nel rumore del mondo; Storie meravigliose, frutto di impegno, fiducia e perseveranza, nate alla TH School Vinh.
Farmacia Mangiolino. . Un vaccino che previene il cancro: esiste davvero Sì, esiste Il vaccino contro il Papillomavirus (HPV) può prevenire diversi tipi di tumore In Australia, grazie alla vaccinazione, il cancro correlato a questo virus è stato quasi elimin facebook
Perché l'Australia era così tanto più vicina al Regno Unito rispetto al Canada? reddit
Liberati in Australia 69 succiamiele del reggente, l’uccello che ha dimenticato il suo stesso cantoIn Australia, sono stati liberati in natura 69 succiamiele del reggente nati e cresciuti in cattività. Questo uccello, considerato il più raro d'Australia, è a un passo dall'estinzione. In natura ne ... fanpage.it