In Australia sono nate delle rare tartarughe marine ibride incrocio tra Chelonia mydas e Caretta caretta

Notizia in breve

In Australia sono nate alcune tartarughe marine ibride, frutto di un incrocio tra Chelonia mydas e Caretta caretta. Le giovani tartarughe sono state avvistate in un'area costiera, dove sono state raccolte e identificate. La nascita di questi esemplari è stata confermata da esperti di biologia marina. Finora, non ci sono segnalazioni di altri casi simili in regione.