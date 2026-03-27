Domenica 28 marzo alle ore 10:15 sulla spiaggia di Maiori si terrà un evento che prevede la liberazione di quattro tartarughe marine Caretta Caretta. Le tartarughe sono state recuperate con l’aiuto di operatori della pesca e curate presso il Turtle Point della Stazione. L’evento si svolgerà nelle ore mattutine e vedrà la loro liberazione nel mare.

E' in programma domenica 28 marzo, alle ore 10:15, sulla spiaggia di Maiori, un momento davvero emozionante: saranno liberate, infatti, 4 tartarughe marine Caretta Caretta, salvate grazie alla collaborazione con gli operatori della pesca e curate con amore presso il Turtle Point della Stazione Zoologica di Napoli. Un’occasione unica per vedere da vicino il ritorno al mare di questi straordinari animali e scoprire quanto sia importante proteggere l’ambiente marino. Alla giornata parteciperanno i responsabili della Stazione Zoologica di Napoli, le associazioni ENPA Costa d’Amalfi e AcarBIO di Tramonti, una rappresentanza della marineria di Salerno e i rappresentanti dell’Area Marina Protetta Punta Campanella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Emozioni marine" a Maiori: domenica la liberazione di 4 tartarughe Caretta Caretta

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