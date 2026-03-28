Curiosità a Maiori liberate quattro tartarughe Caretta Caretta

Quattro tartarughe marine di specie Caretta Caretta sono state rilasciate questa mattina a Maiori. Le tartarughe erano state recuperate tra gennaio e febbraio dopo essere rimaste impigliate in reti da pesca. Dopo il recupero, erano state affidate alle cure della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Il rilascio è avvenuto nel tratto di mare vicino alla località.

A riguadagnare la via del mare Mek, finita di fronte alla foce del Sele nel golfo di Salerno nelle reti di un motopesca, che l’ha subito consegnata alla stazione Dohrn salvandole la vita Quattro esemplari di tartaruga marina caretta caretta sono stati rilasciati stamattina a Maiori. Le tartarughe, finite tutte in reti da pesca e che quindi erano state salvate affidandole alle cure della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli tra i mesi di gennaio e febbraio, sono arrivate a Maiori con il Laboratorio Mobile del Centro Ricerche Grandi Vertebrati Marini della Stazione. Gli esemplari, 3 maschi e una femmina, sono stati rilasciati poco dopo le 10. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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