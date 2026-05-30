Il 30 maggio, su La7, si è svolto un dibattito con diversi ospiti, tra cui Rosy Bindi e Gabriele Corsi. Massimo Gramellini ha condotto la puntata, ospitando anche Franco Gabrielli, Marco Damilano, Alec Ross e Davide. La discussione si è concentrata su vari temi di attualità, con interventi e commenti di ciascun partecipante. La trasmissione ha visto la partecipazione di più persone provenienti da diversi ambiti.

Stasera, sabato 30 maggio, ritorna l'appuntamento con In Altre Parole, in onda a partire dalle ore 20.30 su La7 e disponibile in diretta streaming sulla piattaforma La7.it. Il talk show firmato e guidato da Massimo Gramellini torna per spiegare l'attualità più recente, unendo il suo stile giornalistico, approfondimento culturale e analisi sociale. Il programma punta a confermare gli ottimi riscontri del sabato precedente, quando ha radunato davanti allo schermo 1.035.000 spettatori, conquistando uno share del 6,7%. Scopriamo tutti i protagonisti e le anticipazioni della serata. Il consueto editoriale d'apertura del conduttore darà il via alla trasmissione, introducendo subito dopo il confronto con Rosy Bindi, ex politica più volte ministra, per analizzare i nodi politici e i dibattiti più caldi degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In altre parole su La7, gli ospiti del 30 maggio da Rosy Bindi a Gabriele Corsi

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IN ALTRE PAROLE la7 - puntata 25 aprile 2026

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