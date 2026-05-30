In altre parole su La7 gli ospiti del 30 maggio da Rosy Bindi a Gabriele Corsi

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 30 maggio, su La7, si è svolto un dibattito con diversi ospiti, tra cui Rosy Bindi e Gabriele Corsi. Massimo Gramellini ha condotto la puntata, ospitando anche Franco Gabrielli, Marco Damilano, Alec Ross e Davide. La discussione si è concentrata su vari temi di attualità, con interventi e commenti di ciascun partecipante. La trasmissione ha visto la partecipazione di più persone provenienti da diversi ambiti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stasera, sabato 30 maggio, ritorna l'appuntamento con In Altre Parole, in onda a partire dalle ore 20.30 su La7 e disponibile in diretta streaming sulla piattaforma La7.it. Il talk show firmato e guidato da Massimo Gramellini torna per spiegare l'attualità più recente, unendo il suo stile giornalistico, approfondimento culturale e analisi sociale. Il programma punta a confermare gli ottimi riscontri del sabato precedente, quando ha radunato davanti allo schermo 1.035.000 spettatori, conquistando uno share del 6,7%. Scopriamo tutti i protagonisti e le anticipazioni della serata. Il consueto editoriale d'apertura del conduttore darà il via alla trasmissione, introducendo subito dopo il confronto con Rosy Bindi, ex politica più volte ministra, per analizzare i nodi politici e i dibattiti più caldi degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in altre parole su la7 gli ospiti del 30 maggio da rosy bindi a gabriele corsi
© Gazzetta.it - In altre parole su La7, gli ospiti del 30 maggio da Rosy Bindi a Gabriele Corsi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IN ALTRE PAROLE la7 - puntata 25 aprile 2026

Video IN ALTRE PAROLE la7 - puntata 25 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

In altre parole su La7, gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy BindiIl 28 marzo su La7, nel programma di Gad Lerner, tra gli ospiti ci saranno Erri De Luca, Marianna Aprile e altri.

In Altre Parole: Rosy Bindi, Gad Lerner e Marianna Aprile tra gli ospitiSabato sera, alle 20:30, va in onda su La7 un nuovo episodio di In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini dedicato a temi di...

Temi più discussi: Flotilla, Bindi a La7: Israele è un pericolo per il mondo. L’Europa abbia una reazione durissima e rompa i rapporti; In altre Parole: tra gli ospiti Gabriele Corsi e Franco Gabrielli; Serena Dandini stasera a In Altre Parole; SCOPRIRE LE PAROLE DI SAN FRANCESCO MENTRE I VESCOVI SI OCCUPANO SOLO (E MALE) DI POLITICA E SI ANNUNCIA L’ENCICLICA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Lo Straniero.

rosy bindi in altre parole suIn altre parole su La7, gli ospiti del 30 maggio da Rosy Bindi a Gabriele CorsiMassimo Gramellini accoglierà in studio anche Franco Gabrielli, Marco Damilano, Alec Ross, Davide Simone Cavallo e Alaa Farj ... msn.com

In altre parole torna su La7: Rosy Bindi e Lella Costa tra gli ospiti di sabato 13 settembreIn occasione della puntata d'apertura del programma, Gramellini dialogherà con Lucio Caracciolo, direttore di Limes, sui grandi temi della società e della politica internazionale; poi sarà la volta di ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web