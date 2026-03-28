In Altre Parole | Rosy Bindi Gad Lerner e Marianna Aprile tra gli ospiti

Sabato sera, alle 20:30, va in onda su La7 un nuovo episodio di In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini dedicato a temi di attualità e cultura. Tra gli ospiti previsti ci sono Rosy Bindi, Gad Lerner e Marianna Aprile, che parteciperanno alla discussione in studio. La trasmissione si propone di offrire approfondimenti su argomenti di attualità attraverso interventi di personalità del settore.

Come ogni sabato, Massimo Gramellini torna con un nuovo appuntamento di In Altre parole, il programma di attualità e cultura, in onda alle 20:30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 28 marzo 2026. In apertura, Gramellini accoglie in studio il giornalista Gad Lerner per analizzare i principali fatti della settimana e Rosy Bindi per commentare l’esito del referendum e la prima crisi del Governo Meloni. Ad arricchire la puntata, anche un dialogo con lo scrittore Erri De Luca e un’intervista agli attori Isabella Ragonese e Vinicio Marchioni, protagonisti del film “Il dio dell’amore”. Tra gli altri ospiti di In Altre Parole, la giornalista Marianna Aprile, in uscita con il libro “La promessa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - In Altre Parole: Rosy Bindi, Gad Lerner e Marianna Aprile tra gli ospiti Articoli correlati In altre parole su La7, gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy BindiIl sabato sera di La7 si riaccende con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, forte del buon riscontro ottenuto nella scorsa puntata, che ha... In Altre Parole: Gad Lerner, Aldo Cazzullo e Nicola Gratteri tra gli ospitiClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la... Contenuti e approfondimenti su Altre Parole Temi più discussi: In altre parole su La7, gli ospiti del 21 febbraio da Rosy Bindi a Mary L Trump; Kitchen confidential con Rosy Chin, la regina della cucina fusion ora su Food Network con Pazzi di sushi; Questi qua votano No, noi corriamo a votare Sì | Libero Quotidiano.it. In altre parole su La7, gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy BindiIn Altre Parole torna su La7 sabato 28 marzo alle 20.30. Massimo Gramellini ospita Rosy Bindi, Erri De Luca e Francesco Guccini ... gazzetta.it In altre parole, anche Bindi dà ragione a Landini su cortigiana. E il sindacalista tira fuori il complottoDopo le polemiche dei giorni scorsi, Maurizio Landini prova a mettere un punto fermo sull’offesa sessista rivolta alla premier Giorgia Meloni. Ospite di In altre parole, il programma di La7 condotto ... iltempo.it In altre parole - La7 - facebook.com facebook di bilancio previsto del Paese per il 2026. In altre parole, per ottenere guadagni finanziari significativi dalla situazione in Medio Oriente, la Russia avrà bisogno che i prezzi del petrolio rimangano elevati ancora per molti mesi.” x.com