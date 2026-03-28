In altre parole su La7 gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy Bindi

Il 28 marzo su La7, nel programma di Gad Lerner, tra gli ospiti ci saranno Erri De Luca, Marianna Aprile e altri. La trasmissione condotta da Massimo Gramellini ospiterà anche Rosy Bindi e altri partecipanti. La puntata si concentrerà su vari temi di attualità e cultura, con interventi e approfondimenti da parte dei presenti.

Il sabato sera di La7 si riaccende con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, forte del buon riscontro ottenuto nella scorsa puntata, che ha saputo intercettare l’interesse di ben 1.215.000 spettatori, raggiungendo uno share del 6,8%. Massimo Gramellini torna a occupare lo studio per offrirci una bussola con cui orientarci nel mare delle notizie settimanali, partendo dal suo atteso editoriale di apertura. L’obiettivo resta quello di sempre: non limitarsi alla cronaca nuda e cruda, ma intrecciare fatti e interpretazioni per stimolare una riflessione più ampia e consapevole, capace di leggere il nostro presente con occhi nuovi e meno frenetici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In altre parole su La7, gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy Bindi Articoli correlati In altre parole su La7, gli ospiti del 7 marzo: Luca Argentero, Gad LernerNuova puntata di In altre parole questa sera, sabato 7 marzo 2026, su La7 dopo la pausa per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo. In Altre Parole: Gad Lerner, Aldo Cazzullo e Nicola Gratteri tra gli ospitiClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la... Contenuti e approfondimenti su Gad Lerner Temi più discussi: Ora non mettetevi a cercare un capo anche a sinistra; Gad Lerner incontra gli studenti del Riccati: Giusto il dissenso per chi costruisce muri; Le ultime 24 ore di guerra (e di Trump); In altre parole, gli ospiti di sabato 28 marzo di Massimo Gramellini. In altre parole su La7, gli ospiti del 7 marzo: Luca Argentero, Gad LernerGli eventi della settimana con lo scoppio della guerra in Iran al centro dell'attenzione del programma ... msn.com Guerra in Medio Oriente, Gad Lerner: Meloni non ha il coraggio di giudicare Trump e spera nella nostra irrilevanzaGad Lerner critica duramente l’atteggiamento della premier italiana Giorgia Meloni rispetto alla guerra in Medio Oriente. Secondo il giornalista, la presidente del Consiglio evita di esprimere un ... la7.it Questa settimana per discutere con Massimo Gramellini le notizie della settimana avremo Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Rosy Bindi, Gad Lerner, Francesco Guccini, Marianna Aprile, Erri De Luca e Angela Verdecchi! Vi aspettiamo dalle 20:35 solo su x.com Questa settimana per discutere con Massimo Gramellini le notizie della settimana avremo Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Rosy Bindi, Gad Lerner, Francesco Guccini, Marianna Aprile, Erri De Luca e Angela Verdecchi! Non sarebbe #InAltreParole senz - facebook.com facebook