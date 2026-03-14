Barcellona | Van Langendonck domina la pioggia con 3 pole

A Barcellona, il pilota Van Langendonck ha ottenuto tre pole position su tre in condizioni di pioggia intensa durante la Formula Winter Series. La sua performance si è distinta in tutte le gare disputate, nonostante le difficili condizioni meteorologiche. La competizione si è svolta il 14 marzo 2026, sotto una pioggia battente che ha messo alla prova tutti i partecipanti.

Barcellona, 14 marzo 2026. Dries Van Langendonck ha dominato la Formula Winter Series conquistando tre pole position su tre gare in condizioni meteo proibitive. La pioggia e la scarsa visibilità hanno reso il tracciato un campo di battaglia dove solo i piloti più abili hanno trovato la strada giusta verso il successo immediato. Mentre il resto del campo lottava contro lo spray generato da 28 vetture, il campione ha mostrato una costanza tecnica che ha permesso di battere ogni avversario nelle due sessioni di qualifica. Il dominio tecnico nel caos meteorologico. Le condizioni atmosferiche a Barcellona hanno imposto una sfida estrema fin dal momento in cui le auto sono uscite dai box con gli ombrelli già aperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcellona: Van Langendonck domina la pioggia con 3 pole Articoli correlati Leggi anche: Van der Poel è straripante. L’olandese domina la tappa di Coppa del Mondo ad Anversa, van Aert si inchina Leggi anche: Ciclocross: van der Poel domina anche lo Zilvermeercross. Cade e si ritira van Aert