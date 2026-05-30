Immobiliare | performance migliore del resto d’Europa nonostante attese BCE
La settimana si apre con il settore immobiliare italiano che registra una performance superiore a quella del resto d’Europa, nonostante le attese della Banca centrale europea. Le azioni di IGD e Gabetti registrano aumenti significativi. L’indice All Share Real Estate chiude in rialzo rispetto all’indice paneuropeo, evidenziando un andamento positivo del comparto nel periodo.
Settimana positiva per il comparto immobiliare italiano, sostenuto dalle performance di IGD e Gabetti, e con l’All Share Real Estate che fa meglio dell’indice paneuropeo. Banche centrali in primo piano con la BCE e i verbali della riunione di fine aprile da cui è emerso che diversi membri non si sarebbero opposti a un rialzo dei tassi, il tutto in vista del prossimo meeting di metà giugno. Sul fronte macroeconomico, oltreoceano crescono i prezzi del mercato immobiliare statunitense secondo gli indici FHFA e S&P Case-Shiller mentre crollano le domande di mutuo. BCE in primo piano. Giovedì sono stati pubblicati i verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della BCE, del 29-30 aprile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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