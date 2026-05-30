Immobiliare | performance migliore del resto d’Europa nonostante attese BCE

Da quifinanza.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La settimana si apre con il settore immobiliare italiano che registra una performance superiore a quella del resto d’Europa, nonostante le attese della Banca centrale europea. Le azioni di IGD e Gabetti registrano aumenti significativi. L’indice All Share Real Estate chiude in rialzo rispetto all’indice paneuropeo, evidenziando un andamento positivo del comparto nel periodo.

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Settimana positiva per il comparto immobiliare italiano, sostenuto dalle performance di IGD e Gabetti, e con l’All Share Real Estate che fa meglio dell’indice paneuropeo. Banche centrali in primo piano con la BCE e i verbali della riunione di fine aprile da cui è emerso che diversi membri non si sarebbero opposti a un rialzo dei tassi, il tutto in vista del prossimo meeting di metà giugno. Sul fronte macroeconomico, oltreoceano crescono i prezzi del mercato immobiliare statunitense secondo gli indici FHFA e S&P Case-Shiller mentre crollano le domande di mutuo. BCE in primo piano. Giovedì sono stati pubblicati i verbali  dell’ultima riunione di politica monetaria della  BCE, del 29-30 aprile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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