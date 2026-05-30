Settimana positiva per il comparto immobiliare italiano, sostenuto dalle performance di IGD e Gabetti, e con l’All Share Real Estate che fa meglio dell’indice paneuropeo. Banche centrali in primo piano con la BCE e i verbali della riunione di fine aprile da cui è emerso che diversi membri non si sarebbero opposti a un rialzo dei tassi, il tutto in vista del prossimo meeting di metà giugno. Sul fronte macroeconomico, oltreoceano crescono i prezzi del mercato immobiliare statunitense secondo gli indici FHFA e S&P Case-Shiller mentre crollano le domande di mutuo. BCE in primo piano. Giovedì sono stati pubblicati i verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della BCE, del 29-30 aprile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Immobiliare: performance migliore del resto d’Europa nonostante attese BCE

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