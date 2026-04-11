Questa settimana gli indici immobiliari hanno registrato un forte rialzo, spinti dall’attenzione degli investitori verso i colloqui previsti tra gli Stati Uniti e l’Iran nel fine settimana a Islamabad. La speranza di sviluppi positivi nelle trattative ha portato a un aumento dell’interesse nel settore immobiliare, mentre si riflette anche il timore di un possibile incremento dell’inflazione. Gli occhi sono puntati sugli esiti di queste discussioni e sui loro possibili effetti sul mercato.

Settimana in rally per gli indici immobiliari, con gli investitori che guardano con ottimismo ai colloqui tra USA e Iran previsti nel fine settimana a Islamabad. Tuttavia, il contesto resta fragile: il conflitto, ormai esteso e con molteplici attori coinvolti, mantiene incerta la tenuta di una possibile tregua e continua a riflettersi sui prezzi energetici, alimentando timori di nuove pressioni inflazionistiche. Uno scenario che riporta l’attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali, decisive per il costo del credito e quindi per la domanda nel mercato immobiliare. Inflazione, Fed e BCE tra energia e rischio tassi. Le aspettative di inflazione restano al centro dell’attenzione di Fed e BCE, in un contesto reso più incerto dall’aumento dei prezzi energetici legato alle tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Immobiliare in rally tra attese sui colloqui USA-Iran e rischio inflazione

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