Imbarchiamo acqua | salvati tre diportisti in difficoltà sul loro natante

Tre diportisti sono stati recuperati dalla guardia costiera di Viareggio dopo che il loro natante ha iniziato a imbarcare acqua. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, e i soccorsi sono stati immediati. La guardia costiera ha portato in salvo i marinai, che si trovavano in difficoltà a causa di problemi alla barca. Non sono stati riportati feriti o altre complicazioni durante il salvataggio.

Viareggio, 30 maggio 2026 – Tre diportisti in difficoltà in quanto il loro natante ha improvvisamente iniziato ad imbarcare acqua sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi dalla guardia costiera di Viareggio. La richiesta di soccorso, spiegano i soccorritori, è partita quando il natante si trovava a circa 800 metri a largo della foce del fiume Serchio. Dal porto di Viareggio è stata fatta immediatamente partire la motovedetta di soccorso che, in breve tempo, ha raggiunto i diportisti, subito trasbordati e tratti in salvo. La guardia costiera, in una nota, ricorda di verificare sempre, prima della partenza, lo stato d'uso della propria barca, le previsioni meteorologiche e tutte le dotazioni di sicurezza necessarie per legge in base alla navigazione che si intende intraprendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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