Venezia tre giovani cadono in acqua | uno di loro muore annegato

A Venezia, tre giovani di 20 anni sono finiti in acqua: due sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio, mentre uno di loro ha perso la vita a causa dell'annegamento. L'incidente è avvenuto nelle acque della città, e le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate per recuperare le persone coinvolte. La vittima è stata trovata senza vita poco dopo il salvataggio.

Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto nelle acque di Venezia assieme a due coetanei, i quali sono invece stati tratti in salvo da un imbarcazione di passaggio. L’episodio è avvenuto all’alba di oggi, martedì 5 maggio, nel sestiere di San Polo. Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando sono stati recuperati i due sopravvissuti, entrambi senza vestiti indosso. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del Suem 118 e i Vigili del Fuoco con due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro e con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche in laguna del terzo ragazzo caduto nel rio.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Venezia, tre giovani cadono in acqua: uno di loro muore annegato Notizie correlate Leggi anche: Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegatoUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia , nel sestiere di San Polo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enne; Venezia, tre persone cadono in acqua: muore un 20enne; In tre finiscono in acqua a Venezia: ventenne muore annegato, due ragazzi salvati da una barca di passaggio; Ragazzino di 14 anni con ferite da arma da taglio a Milano. Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enneGli altri due messi in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e il personale sanitario del Suem 118 ... rainews.it Venezia, tragedia all’alba a San Polo: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it Il raggio verde nella notte di #Venezia, Chris #Levine per la #pace x.com ULTIM’ORA Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato - facebook.com facebook