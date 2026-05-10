Paesi baltici in difficoltà per i droni ucraini caduti sul loro territorio

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati diversi episodi di droni provenienti dall’Ucraina che sono caduti sul territorio delle Repubbliche Baltiche, in particolare in Lituania e Lettonia. Le autorità locali hanno registrato alcuni incidenti e stanno monitorando attentamente la situazione, senza tuttavia riportare danni o feriti. La presenza di droni stranieri in queste aree ha suscitato preoccupazioni e richieste di chiarimenti da parte dei governi coinvolti.

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I droni di Kiev continuano a passare e a cadere sul suolo delle Repubbliche Baltiche, Lituania e Lettonia in particolare. Questi due Paesi hanno chiesto alla NATO di aumentare le difese aeree nella zona, dopo che la settimana scorsa di due velivoli senza pilota di origine ucraina uno si era schiantato in territorio lettone. Colpito un deposito petrolifero. L’incidente ha riguardato un deposito petrolifero presso Rezekne, a 40 chilometri dal confine con la Federazione Russa. I residenti hanno sentito delle esplosioni; spaventati, alcuni di loro hanno iniziato i preparativi per fuggire dal luogo. Quattro cisterne sono state danneggiate e sono stati trovati lì vicino i resti di un drone.🔗 Leggi su Follow.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Droni ucraini caduti in Finlandia, per l’UE è colpa della RussiaIl “principale colpevole” della caduta di due droni di probabile provenienza ucraina nei pressi di Kouvola, nella Finlandia sudorientale, avvenuta... Tre droni ucraini caduti in Finlandia in una settimana, tensione con KievTre droni ucraini sono caduti sul territorio della Finlandia nel giro di una settimana, fra fine marzo e inizio aprile. Si parla di: Autarchia e crisi delle risorse – Le previsioni di geopolitica del 2026; Kallas: La parata senza mezzi militari rivela le difficoltà della Russia nella guerra.