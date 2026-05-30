Ilary Blasi e la comunione di Isabel | tra affetto e nuova maturità

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la cerimonia religiosa, Isabel è stata accompagnata da entrambi i genitori, con la madre che ha tenuto la mano della bambina mentre si avvicinava all’altare. Cristian e Chanel erano presenti, ma non si sono mostrati vicini a Bastian Müller, che era presente tra gli invitati. La bambina ha ricevuto i sacramenti in una chiesa di piccole dimensioni, con pochi familiari e amici stretti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Chi ha accompagnato Isabel durante la cerimonia religiosa?. Come hanno gestito Cristian e Chanel la presenza di Bastian Müller?. Perché Isabel mostra già una personalità così decisa a dieci anni?. Come ha fatto Ilary a mantenere unita la famiglia dopo il divorzio?.? In Breve Partecipazione dei fratelli Cristian, nato nel 2005, e Chanel, nata nel 2007.. Presenza di Bastian Müller, compagno della conduttrice, alla cerimonia religiosa.. Isabel ha dieci anni ed è figlia del precedente matrimonio con Francesco Totti.. Separazione tra Blasi e Totti avvenuta nel 2022.. Il traguardo di Isabel: tra affetto familiare e nuova maturità per Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

ilary blasi e la comunione di isabel tra affetto e nuova maturit224
© Ameve.eu - Ilary Blasi e la comunione di Isabel: tra affetto e nuova maturità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Comunione di Isobel Totti, il dettaglio che fa discutere

Video La Comunione di Isobel Totti, il dettaglio che fa discutere

Notizie e thread social correlati

Ilary Blasi, le foto della comunione di Isabel: Totti non pervenuto?Isabel Totti ha celebrato la sua comunione in un casale a Boccea, con molte foto condivise da sua madre sui social.

Ilary Blasi alla comunione di Isabel Totti: il look da cerimonia è con abito a pois e ballerine a reteIlary Blasi ha condiviso sui social immagini della comunione di Isabel Totti, che si è svolta oggi.

Temi più discussi: Ilary Blasi, il matrimonio con Bastian e il ritorno in tv: la rinascita (in attesa del divorzio da Totti); Totti-Blasi, è divorzio: resta lo scontro su patrimonio e Rolex; Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più vicini al divorzio: dall’accordo sul patrimonio all’affidamento dei figli, tutti i nodi ancora aperti; Ilary Blasi chiude il Grande Fratello Vip in total black: la finale è con blazer e gonna di pizzo.

ilary blasi ilary blasi e laIlary Blasi, la prima comunione di Isabel: i look (del brand di Belen) della cerimonia, la foto di famiglia con Bastian e il giallo di Francesco TottiUn sabato speciale per Ilary Blasi, tutto dedicato alla piccola Isabel. La figlia avuta da Francesco Totti ha celebrato ... msn.com

ilary blasi ilary blasi e laIlary Blasi, la prima comunione di Isabel: i look (del brand di Belen) della cerimonia, la foto con Bastian e il caso Francesco TottiUn sabato speciale per Ilary Blasi, tutto dedicato alla piccola Isabel. La figlia avuta da Francesco Totti ha celebrato ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web