Ilary Blasi e la comunione di Isabel | tra affetto e nuova maturità

Durante la cerimonia religiosa, Isabel è stata accompagnata da entrambi i genitori, con la madre che ha tenuto la mano della bambina mentre si avvicinava all’altare. Cristian e Chanel erano presenti, ma non si sono mostrati vicini a Bastian Müller, che era presente tra gli invitati. La bambina ha ricevuto i sacramenti in una chiesa di piccole dimensioni, con pochi familiari e amici stretti.

? Punti chiave Chi ha accompagnato Isabel durante la cerimonia religiosa?. Come hanno gestito Cristian e Chanel la presenza di Bastian Müller?. Perché Isabel mostra già una personalità così decisa a dieci anni?. Come ha fatto Ilary a mantenere unita la famiglia dopo il divorzio?.? In Breve Partecipazione dei fratelli Cristian, nato nel 2005, e Chanel, nata nel 2007.. Presenza di Bastian Müller, compagno della conduttrice, alla cerimonia religiosa.. Isabel ha dieci anni ed è figlia del precedente matrimonio con Francesco Totti.. Separazione tra Blasi e Totti avvenuta nel 2022.. Il traguardo di Isabel: tra affetto familiare e nuova maturità per Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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