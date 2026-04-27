Ilary Blasi a Capri con Bastian Muller e Isabel Totti | la vacanza nell’hotel da oltre 4mila euro a notte

Durante il ponte del 25 aprile, Ilary Blasi è stata vista a Capri insieme a Bastian Muller e alla figlia Isabel Totti. La showgirl ha soggiornato in un hotel che costa più di 4.000 euro a notte, secondo quanto riferito. La presenza dei tre è stata confermata da alcune fotografie scattate durante il soggiorno sull'isola.

Ilary Blasi ha approfittato del ponte del 25 aprile per organizzare una vacanza in compagnia di Bastian Muller e della figlia Isabel Totti. Ha fatto tappa a Capri, soggiornando al Grand Hotel Quisisana, il 5 stelle più famoso dell'isola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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