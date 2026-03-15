Ilary Blasi ha tre figli avuti dal matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti: Cristian, nato nel 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016. I loro nomi sono stati resi noti pubblicamente e sono spesso menzionati nelle occasioni ufficiali e sui social. La loro presenza è associata alla vita privata della conduttrice e dell’ex sportivo.

Ilary Blasi ha tre figli nati dal matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti: Cristian (nato nel 2005), Chanel (nata nel 2007) e Isabel (nata nel 2016). Cristian ha ereditato dal padre la passione per il calcio e sta facendo di tutto per realizzare i suoi sogni. Attualmente svincolato, ha mosso i primi passi nelle giovanili della Roma, per poi passare al Frosinone, all’Avezzano in Serie D e all’Olbia. Nel frattempo avrebbe aperto un negozio di abbigliamento insieme ad amici, oltre a dare una mano al padre in varie attività imprenditoriali. Chanel, invece, sta facendosi spazio come influencer e modella, tra una vacanza e l’altro coi genitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cristian, Chanel e Isabel Totti, chi sono i tre figli di Ilary Blasi

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