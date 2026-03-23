Lamezia Terme, lunedì 23 marzo 2026, ore 02:08. Nel Parco Peppino Impastato si è svolta l’iniziativa Dove finisce la teoria e inizia la cura, organizzata dall’Associazione Il vizio di vivere e non solo e dalla Cooperativa sociale Malgrado Tutto. Durante il confronto, il Consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Falcomatà ha delineato una situazione sanitaria critica, evidenziando l’assenza di un piano aziendale e la mancanza di una gestione ordinata. La discussione ha messo in luce come il sistema navighi a vista, senza una programmazione chiara per l’assunzione del personale medico. Il vuoto gestionale e la crisi delle assunzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in crisi: il vuoto che paralizza i medici calabresi

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