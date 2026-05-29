Il Milan si trova senza una direzione chiara, con la dirigenza azzerata e i tifosi che contestano la presenza di Ibrahimovic. La situazione interna è definita come un vuoto di potere e potrebbe portare a una stagione difficile, simile a quella della Fiorentina. La mancanza di stabilità e le tensioni tra staff e ambiente rischiano di compromettere il prosieguo della squadra.

Un momento difficile da analizzare per il Milan che non ha precedenti nella storia recente del club: i rossoneri si ritrovano a fine maggio senza punti di riferimento. In dirigenza mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e anche un direttore tecnico. Non c'è neanche un allenatore: la totale assenza di figure chiave al momento nel Milan preoccupa molto visto che mancano sempre meno giorni a giugno e il mercato è vicinissimo. Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del momento societario del Milan. Ecco le sue parole dal canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. "Il Milan di questo periodo è una cosa che non ho mai visto in Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pastore sul Milan: “Vuoto di potere clamoroso. Rischia una stagione come la Fiorentina”

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