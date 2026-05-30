Il vissino Malano in azzurro In lizza per il mondiale
Cristian Malano, nato nel 2009, è stato convocato per il raduno della Nazionale Italiana U17. La lista comprende diciotto giocatori e il giocatore della Bondi Vis 2008 è tra i selezionati. La convocazione è stata annunciata dal coach Michele Catalani.
È con grande soddisfazione che la Bondi Vis 2008 comunica che il giocatore biancazzurro Cristian Malano, classe 2009, è nella lista dei diciotto convocati per il raduno della Nazionale Italiana U17 diramata da coach Michele Catalani. Il prossimo 8 giugno, i migliori giocatori di categoria della penisola si ritroveranno a Trieste per iniziare il percorso di avvicinamento alla Fiba U17 World Cup, in programma dal 27 giugno al 5 luglio a Istanbul. Gli Azzurri disputeranno due amichevoli al PalaRubini con la Slovenia, il 18 e il 19 giugno: in seguito, coach Catalani selezionerà i dodici ragazzi che voleranno alla volta della Turchia per il Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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