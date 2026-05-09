A poco più di un mese dall’inizio del Mondiale 2026, la Federazione calcistica iraniana ha presentato dieci richieste ai Paesi che ospiteranno la competizione. Le condizioni riguardano vari aspetti organizzativi e logistici, e sono state comunicate pubblicamente, alzando la tensione nel clima pre-gara. Sullo sfondo si ipotizza anche un possibile ripescaggio dell’Italia, anche se questa questione non è stata ufficialmente confermata.

Le dieci richieste dell’Iran ai Paesi ospitanti. La Federazione calcistica iraniana alza la tensione a poco più di un mese dal Mondiale 2026. Teheran ha infatti annunciato che la nazionale prenderà parte alla competizione organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico soltanto se verranno accettate precise condizioni politiche, diplomatiche e organizzative. Secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana, la federazione avrebbe chiarito che l’Iran “non rinuncerà ai propri ideali, alla propria cultura e alle proprie convinzioni”. Tra le richieste avanzate figurano il rilascio dei visti per tutti i giocatori e i membri dello staff,...🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Iran, dieci condizioni per giocare il Mondiale 2026: sullo sfondo il possibile ripescaggio azzurro

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