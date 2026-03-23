Quando ha visto il suo nome tra quelli scelti dal ct Rudi Garcia per questa sosta nazionale, ha mostrato un mezzo sorriso. Era stato già avvisato, settimane prima, ma dopo i mesi vissuti per Romelu Lukaku è stata comunque una liberazione. Quasi paragonabile a quella avvertita dopo la rete al Verona, di qualche settimana fa. Perché la nazionale per Big Rom è tornare a casa, sentirsi in famiglia, rivedere sugli spalti papà Roger che segue il giovane Romelu fare la scalata tra tutte le selezioni dei Red Devils fino alla prima squadra. Una soddisfazione doppia. Questa sosta con il Belgio è una vera occasione per poter alzare il livello. Per poter anche giocare di più, trovare minuti importanti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Lukaku decide il futuro tra azzurro e Mondiale

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