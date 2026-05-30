Il Vingegaard 2026 più veloce del Pantani 1998 sulla salita di Piancavallo Anche se

Il ciclista Vingegaard del 2026 ha corso più velocemente di Pantani nel 1998 sulla salita di Piancavallo. Vingegaard ha concluso la salita in tre secondi meno rispetto a Pantani, che coprì 13,8 km mentre la strada saliva ancora al momento dell’arrivo. Nonostante la differenza di tempo, la distanza percorsa e il tratto in salita sono rimasti fattori distintivi tra le due prestazioni.

Abbiamo avuto subito la sensazione che Jonas Vingegaard fosse andato velocissimo sulla salita di Piancavallo, dove ha conquistato la quinta vittoria di tappa in questo Giro. Sicuramente è stata la miglior prestazione del fuoriclasse danese in maglia rosa: c’era una salita di 14,5 km (pendenza media 7,8%, max 14% tra il quinto e il sesto chilometro, dislivello 1131 metri) e si è provato a fondo. Ha attaccato a 11 km dall’arrivo (mai così lontano dal traguardo, rispetto alle precedenti tappe di montagne) e ha inflitto al povero Felix Gall, per la quinta volta secondo, il distacco più ampio: 1’15”. Questa era la salita di Marco Pantani, che vinse a Piancavallo nel Giro 1998 e iniziò la sua rimonta sul favorito Zulle, per poi conquistare il Giro a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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The Deadly Gas Pogaar & Vingegaard Were Legally Breathing

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