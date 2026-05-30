Il video di Jodar accusato di aver spinto una raccattapalle | Non farei mai una cosa del genere

Rafael Jodar ha negato di aver spinto una giovane raccattapalle mentre usciva dal campo al Roland Garros. Il video mostra l'episodio, ma Jodar afferma di non aver compiuto l'azione. La disputa riguarda l'episodio avvenuto durante la manifestazione. La difesa dell'allenatore si basa sulla sua versione dei fatti, contestata dalle immagini. La vicenda è oggetto di attenzione nel contesto delle indagini in corso.

Rafael Jodar si difende dall'accusa di aver spinto una giovane raccattapalle uscendo dal campo al Roland Garros. Lo spagnolo si difende: "Non lo farei mai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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