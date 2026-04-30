Il pubblico ministero di Milano ha dichiarato che l’indagine sul caso proseguirà senza indugi, precisando che in quarant’anni non era mai accaduto nulla di simile. Nel frattempo, si è ricordato che, in presenza di una richiesta di grazia accompagnata da un parere favorevole delle autorità giudiziarie, il Presidente della Repubblica generalmente concede la grazia. Questa affermazione si inserisce in un quadro di approfondimento legale ancora in evoluzione.

«Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia. In questo caso la domanda era accompagnata da un parere dell'autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole». È quanto affermano fonti del Quirinale, interpellate sui nuovi sviluppi del caso di Nicole Minetti. «Successivamente - prosegue la stessa fonte - sulla stampa sono state prospettate ricostruzioni di condizioni di fatto molto diverse da quelle rappresentante alla base della domanda di grazia e del parere che l'accompagnava. Il Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere - d'intesa con il Ministero della Giustizia - che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Minetti, il Pg di Milano: «Andremo fino in fondo, in 40 anni mai capitata una cosa del genere»

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