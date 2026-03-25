tre giorni di eventi per il trentesimo anniversario del vespa club arezzo

Il Vespa Club Arezzo celebra il suo trentesimo anniversario con una serie di eventi che si svolgeranno dal 1° al 3 maggio al Prato. La manifestazione prevede un Festival della Vespa, coinvolgendo appassionati e partecipanti per tre giorni consecutivi. La festa commemorativa, organizzata nel centro della città, include esposizioni e iniziative dedicate alla storia del club e alle moto d’epoca.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Tre giorni di eventi per il trentesimo anniversario de l Vespa Club Arezzo. Il traguardo verrà festeggiato con un vero e propri o Festival della Vespa in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio al Prato. Oltre ad aggregare vespisti dall’Italia e dall’estero, sarà scandito da un ricco calendario d’iniziative aperte alla cittadinanza tra musica, mostre, sapori e intrattenimento per i bambini. La volontà è di ribadire lo stretto legame tra il club fondato nel 1996 e la città, celebrando una lunga storia fatta di appartenenza, aggregazione, scoperta del territorio e passione per questo iconico mezzo di trasporto. “Non... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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