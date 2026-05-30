Il vero valore della formazione degli insegnanti
Un insegnante è stato arrestato per aver sottratto denaro da una scuola. Secondo le fonti, l’episodio è avvenuto all’interno di un istituto scolastico, dove l’individuo avrebbe preso una somma di denaro senza autorizzazione. La polizia ha portato a termine l’arresto e sta indagando sui motivi dell’azione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul procedimento giudiziario o su eventuali altre persone coinvolte.
di Anna Dipace – Professoressa Ordinaria di Pedagogia sperimentale, Preside della Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport – Coordinatrice del CITELIN Centro Interuniversitario Teaching, Learning and Inclusion – Università Pegaso C’è un paradosso, nel dibattito italiano sulla scuola, che si ripete con puntualità quasi rituale: ogni volta che si torna a parlare di precariato, concorsi e graduatorie, la formazione pedagogica degli insegnanti finisce sul banco degli imputati. Sarebbe inutile, ridondante, costosa. Un ostacolo burocratico travestito da percorso culturale. Vale la pena fermarsi su questo punto, non per difendere corporazioni o istituzioni, ma per ragionare su cosa significa, davvero, formare chi forma. 🔗 Leggi su Panorama.it
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