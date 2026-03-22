La formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria tra paradigmi teorici sfide organizzative e modelli internazionali

di Rita Manzara - La formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria rappresenta un nodo cruciale per la qualità dell’istruzione e per la capacità del sistema scolastico di rispondere a trasformazioni sociali, tecnologiche e normative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Attivati i percorsi universitari e per la formazione degli insegnanti di medie e superioriArezzo, 2 febbraio 2026 – Attivati all’ Università di Siena i percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per il corrente anno...

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