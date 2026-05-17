A Carovigno un confronto sul valore strategico della formazione universitaria

A Carovigno si è svolto un incontro dedicato al ruolo dell’università come elemento chiave per lo sviluppo economico e sociale. Durante l’evento sono stati discussi i benefici della formazione universitaria come strumento di innovazione e possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Sono stati presentati dati e riflessioni sul contributo della formazione superiore alla crescita locale e sulla sua funzione nel favorire la mobilità sociale. La discussione ha coinvolto rappresentanti del settore educativo e delle istituzioni pubbliche.

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