Il Valtiberina Tennis ha vinto il torneo regionale Super Slam. La squadra ha conquistato il titolo dopo aver superato in finale gli avversari con un punteggio di 3-1. La partita si è svolta su campi in sintetico, con numerosi spettatori presenti. La vittoria rappresenta il primo grande risultato stagionale per il club, che ha visto protagonisti giovani atleti e giocatori esperti.

Arezzo, 30 maggio 2026 – . Il merito è di Giorgia Milo che, a confronto con coetanee di tutte le province, ha vissuto le emozioni di centrare la vittoria nel torneo di doppio femminile dell’Under10 sui campi del Tc Poggibonsi, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro dell’importante manifestazione dedicata alla valorizzazione delle giovani promesse del panorama tennistico toscano. Classe 2016, la giovane tennista del circolo di Sansepolcro ha condiviso il campo con Adele Raspanti della Coop Tennis Livorno con cui è stata protagonista di un impeccabile cammino all’insegna di tecnica, carattere e ottima intesa di gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Valtiberina Tennis trionfa nel circuito regionale Super Slam

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