Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di doppio amatoriale

Il Valtiberina Tennis ha vinto il titolo regionale nella categoria di doppio femminile del torneo di tennis padel ranking amatoriale (Tpra) 2026. La competizione si è svolta tra diverse squadre della regione, con il team locale che ha conquistato la vittoria finale. La vittoria è stata ottenuta nel corso della manifestazione dedicata agli appassionati di questa disciplina.

La squadra femminile di Sansepolcro ha trionfato nella fase finale del circuito federale. La vittoria ha aperto le porte per la finale nazionale dove il Valtiberina Tennis rappresenterà la Toscana Il Valtiberina Tennis è campione regionale di Tennis padel ranking amatoriale (Tpra) femminile nella Coppa di doppio 2026. Le tenniste della formazione biturgense sono state protagoniste di un cammino impeccabile nella fase finale del circuito amatoriale della federazione dove hanno superato circoli delle altre province, meritando la qualificazione per le finali nazionali in programma in estate nella slovena Portorose in cui avranno l’onore e l’onere di rappresentare il tennis toscano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di doppio amatoriale Articoli correlati Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di Doppio TpraArezzo, 26 marzo 2026 – Il Valtiberina Tennis è campione regionale di TPRA femminile nella Coppa di Doppio 2026. Il Tennis Giotto è campione toscano di wheelchair tennis: derby tutto aretino in finaleDoppio trionfo per il circolo cittadino che conferma la sua leadership regionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Valtiberina Tennis Temi più discussi: Il Tennis Giotto debutta nel campionato maschile di serie C; Raffaele Ciurnelli trionfa in Spagna: ora è 30° nel ranking mondiale; Il Panathlon Club Valtiberina presenta la sua nuova squadra operativa; Calcio: colpo esterno del Trestina, il Sansepolcro mette paura al Seravezza. Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di doppio TpraLa squadra femminile di Sansepolcro ha trionfato nella fase finale del circuito federale amatoriale ... msn.com Otto squadre del Valtiberina Tennis nei campionati regionali del 2026Arezzo, 6 marzo 2026 – Otto squadre del Valtiberina Tennis in campo nei campionati regionali del 2026. Il circolo di Sansepolcro sarà impegnato con quattro formazioni in serie D e con quattro ... lanazione.it Circolo Tennis Giotto Arezzo - facebook.com facebook