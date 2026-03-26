Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di Doppio Tpra

Il Valtiberina Tennis ha vinto il titolo di campione regionale nella categoria TPRA femminile nella Coppa di Doppio 2026. La finale si è disputata il 26 marzo 2026 e ha visto la squadra trionfare contro gli avversari nelle partite decisive. La competizione si è svolta in una struttura della provincia di Arezzo, con tutte le partite che si sono svolte nel rispetto del regolamento ufficiale.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Il Valtiberina Tennis è campione regionale di TPRA femminile nella Coppa di Doppio 2026. Le tenniste della formazione biturgense sono state protagoniste di un cammino impeccabile nella fase finale del circuito amatoriale della federazione dove hanno superato circoli delle altre province, meritando la qualificazione per le finali nazionali in programma in estate nella slovena Portorose in cui avranno l’onore e l’onere di rappresentare il tennis toscano. La squadra del Valtiberina Tennis, capitanata da Giada Poggini, ha fatto affidamento su un gruppo misto di doppiste di diversi circoli con Laura Biondini, Romina... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Valtiberina Tennis è campione regionale nella Coppa di Doppio Tpra Articoli correlati Il Tennis Giotto è campione toscano di wheelchair tennis: derby tutto aretino in finaleDoppio trionfo per il circolo cittadino che conferma la sua leadership regionale. Mogliano Veneto: Scocco vince il Tpra Entry Level, nuova promessa del tennis italiano si afferma.Il giovane tennista veneziano Tommaso Scocco, portacolori del Ca’ del Moro, ha conquistato il Tpra Entry Level di Mogliano Veneto, superando in... Tutti gli aggiornamenti su Valtiberina Tennis Temi più discussi: Il Tennis Giotto debutta nel campionato maschile di serie C; Raffaele Ciurnelli trionfa in Spagna: ora è 30° nel ranking mondiale; Il Panathlon Club Valtiberina presenta la sua nuova squadra operativa; Calcio: colpo esterno del Trestina, il Sansepolcro mette paura al Seravezza. Otto squadre del Valtiberina Tennis nei campionati regionali del 2026Arezzo, 6 marzo 2026 – Otto squadre del Valtiberina Tennis in campo nei campionati regionali del 2026. Il circolo di Sansepolcro sarà impegnato con quattro formazioni in serie D e con quattro ... lanazione.it Un 2025 di sviluppo e soddisfazioni per il Valtiberina TennisArezzo, 27 dicembre 2025 – Un 2025 di sviluppo e soddisfazioni per il Valtiberina Tennis. Il circolo di Sansepolcro ha archiviato l’anno con la tradizionale cena di Natale che ha rinnovato un momento ... lanazione.it Circolo Tennis Giotto Arezzo - facebook.com facebook