Dopo 43 anni, una squadra italiana ha vinto il titolo nazionale senza acquisti milionari, grazie alla coesione e all’impegno dei giocatori cresciuti insieme. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, in particolare tra quelli con radici nella città e affinità con i colori della squadra. La squadra si è distinta per il senso di appartenenza e il lavoro di gruppo, elementi fondamentali che hanno portato al successo. La vittoria rappresenta il primo tricolore per questa formazione dopo più di quattro decenni.

Quarantatré anni dopo, Firenze è tornata a sentirsi campione d’Italia. E stavolta non c’è stato bisogno di colpi milionari: è bastato il cuore di una squadra cresciuta insieme, alimentata da un senso d’appartenenza che nel calcio moderno sembra quasi fuori tempo. La Primavera che ha conquistato lo scudetto ha riacceso l’orgoglio di un’intera città. Eppure dietro al trionfo della squadra di Galloppa c’è molto più di una semplice cavalcata vincente. C’è un gruppo che è nato dieci anni fa e ha attraversato tutte le categorie del vivaio, dai Pulcini fino all’Under-20, costruendo legami umani prima che tecnici. E non stupisce che nella formazione titolare scesa in campo col Parma ci fossero ben cinque fiorentini e tifosi viola: Deli, Braschi, Puzzoli, Mazzeo e Trapani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il trionfo della Primavera. Nati a Firenze e tifosi viola. Un gruppo oltre la squadra. Il segreto dei campioncini

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