Il trionfo dell’Atalanta Primavera di Bosi | la vittoria dello spirito bergamasco con la spinta dei tifosi

L’Atalanta Primavera di Bosi ha conquistato la Supercoppa Italiana, battendo la Fiorentina, a Milano. Dopo cinque anni dall’ultimo trofeo, i giovani bergamaschi sono riusciti a portare a casa il trofeo, con il supporto dei tifosi presenti allo stadio. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno festeggiato sul campo il successo.

Milano. Cinque anni dopo l’ultimo titolo, la Supercoppa Italiana vinta contro la Fiorentina a Bergamo, l’Atalanta Primavera torna ad alzare al cielo un trofeo, battendo la Juventus ai rigori nella finale della Coppa Italia di categoria all’Arena Civica, dopo aver agganciato una partita che sembrava persa a 8 secondi dalla fine con il colpo di testa Isoa. Proprio lui, centrale difensivo classe 2008, che nel 2024 quando giocava con l’Under 16 aveva firmato la doppietta decisiva per battere il Milan nella finalissima di San Benedetto del Tronto. Segni del destino: ha firmato le due coppe conquistate nell’era di Roberto Samaden come responsabile del settore giovanile orobico.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, con la spinta di Bergamo per ribaltare il Dortmund e sognare ancora Inter Bodo: quanti spettatori sono previsti a San Siro? La squadra di Chivu conta sulla spinta dei tifosi per la rimontadi Stefano CoriInter Bodo è una sfida che può essere a suo modo storica: ecco quanti tifosi saranno presenti a San Siro martedì Domani sera l’Inter... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il trionfo dell'Atalanta Primavera di Bosi: la vittoria dello spirito bergamasco, con la spinta dei tifosi; Atalanta Primavera in finale di Coppa Italia 23 anni dopo l'ultimo trionfo. Canini: Fu emozionante; L'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera! All'ultimo secondo il pareggio, poi il trionfo contro la Juventus; Atalanta campione, Zanchi: Bravi a non mollare. A Zingonia stiamo formando dei giocatori. Il trionfo dell’Atalanta Primavera di Bosi: la vittoria dello spirito bergamasco, con la spinta dei tifosiI nerazzurri non mollano mai e si godono il successo portando il trionfo l'allenatore, che segue la gara dalla tribuna. Il vice Zanchi: Avrebbe meritato di viversela da bordo campo, Baldo: Abbiamo ... bergamonews.it Coppa Italia Primavera all'Atalanta, in finale sconfitta ai rigori la Juventus sotto gli occhi di Spalletti e ComolliAtalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 17) è la finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca in gara secca all'Arena Civica Gianni Brera di Milano sotto gli occhi dell'allenatore della prima s ... calciomercato.com Coppa Italia Primavera: trionfo Atalanta! Juve sconfitta ai rigori nella finale all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Anelli saracinesca. L’Atalanta Primavera vince la Coppa Italia e scrive la storia! Anelli para tutto, è trionfo ai rigori. I nerazzurri battono la Juventu - facebook.com facebook Congratulations Atalanta U20 on winning the finale di Coppa Italia Primavera (Italian Youth Cup) Scoring the equaliser in 94’ minutes before beating Juventus after Penalties: Atalanta (4) 1-1 (1) Juve 28’ Niccolo Rizzo (0-1) 94’ Isaac Isoa (1-1) Pe x.com