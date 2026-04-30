Il trionfo dell’Atalanta Primavera di Bosi | la vittoria dello spirito bergamasco con la spinta dei tifosi

Da bergamonews.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta Primavera di Bosi ha conquistato la Supercoppa Italiana, battendo la Fiorentina, a Milano. Dopo cinque anni dall’ultimo trofeo, i giovani bergamaschi sono riusciti a portare a casa il trofeo, con il supporto dei tifosi presenti allo stadio. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno festeggiato sul campo il successo.

Milano. Cinque anni dopo l’ultimo titolo, la Supercoppa Italiana vinta contro la Fiorentina a Bergamo, l’Atalanta Primavera torna ad alzare al cielo un trofeo, battendo la Juventus ai rigori nella finale della Coppa Italia di categoria all’Arena Civica, dopo aver agganciato una partita che sembrava persa a 8 secondi dalla fine con il colpo di testa Isoa. Proprio lui, centrale difensivo classe 2008, che nel 2024 quando giocava con l’Under 16 aveva firmato la doppietta decisiva per battere il Milan nella finalissima di San Benedetto del Tronto. Segni del destino: ha firmato le due coppe conquistate nell’era di Roberto Samaden come responsabile del settore giovanile orobico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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