Il premio letterario 'Storie di Pianura' è stato assegnato a 'Il Guardiano delle chiuse', scritto da Samuele Cerquetti. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta questa settimana. La giuria ha riconosciuto il lavoro per la sua narrazione e stile, scegliendo l’opera tra numerosi altri titoli in gara.

’Il Guardiano delle chiuse’ di Samuele Cerquetti è l’opera vincitrice del premio letterario ’Storie di Pianura’. I riconoscimenti assegnati a Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che promuove l’iniziativa, insieme all’associazione Gruppo Scrittori Ferraresi con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione Ferrara Arte. Presenti alla cerimonia Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune, Paolo Cirelli, comitato esecutivo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Nicoletta Zucchini, vicepresidente del Gruppo Scrittori Ferraresi. Il premio ha visto la partecipazione di 104 autori da tutta Italia e la giuria, presieduta dallo scrittore Paolo Regina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il trionfo del Guardiano

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Hope rises from the ruins. Witness the last guardian of the wasteland.

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