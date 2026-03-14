Il Milan ha presentato il documentario “Abbiate Fede” dedicato a Christian Abbiati, portiere che ha difeso la porta del club per molti anni. Il film raccoglie ricordi, aneddoti e momenti salienti della sua carriera, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua esperienza in rossonero. La produzione mette in evidenza il ruolo di Abbiati nel team e i suoi contributi durante la sua permanenza.

Christian Abbiati è il portiere con più presenze nella storia del Milan. L'ex numero 1 rossonero ha difeso la porta del Diavolo per 380 volte tra il 1998 e il 2016. Il suo esordio da titolare è arrivato il 24 gennaio 1999, in occasione della trasferta contro il Bologna. "Ci vuole anche un po' di fortuna sicuramente. Penso che quando arrivi a certi livelli devi continuare a lavorare sodo", ha commentato un giovane Abbiati al termine del match. A 10 anni dall'ultima partita di Abbiati, il Milan ha voluto celebrare il proprio storico portiere con il documentario 'Abbiate Fede', disponibile sull'app ufficiale del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Abbiati, il guardiano del Diavolo: la storia del portiere che ha protetto il Milan

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