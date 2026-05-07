Durante le ore notturne, il Duomo di Milano si anima di un silenzioso mistero legato alle sue guglie e alle figure di pietra che le adornano. Le voci e le leggende locali parlano di un guardiano invisibile che veglia sulla cattedrale, mentre alcuni ipotizzano che le sculture di demoni e figure mitologiche si muovano in modo nascosto. La realtà di questi racconti si intreccia con le storie tramandate nel corso degli anni, senza conferme ufficiali.

? Cosa scoprirai Chi è l'entità che sorveglia le guglie quando la città dorme?. Come fanno i demoni di pietra a muoversi durante la notte?. Perché il raggio della meridiana segna l'inizio del cammino del guardiano?. Cosa impedisce alle creature scolpite di scendere nelle navate del Duomo?.? In Breve La meridiana con linea d'ottone segna il passaggio tra luce e oscurità a mezzogiorno.. Creature grottesche e gargoyle popolano le guglie del monumento gotico milanese.. Linee metro 1 e 3 collegano la città al Duomo tramite i trasporti.. Tram 3, 12 e 27 permettono l'accesso alla zona di Ben Sicchiero.. Il Duomo di Milano custodisce tra le sue navate una leggenda che intreccia il silenzio delle pietre con l’ombra di un antico guardiano, vegliante sulle guglie quando la città dorme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duomo di Milano: il mistero del guardiano tra guglie e demoni

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