Non ci sono cambiamenti nelle panchine delle squadre di calcio dopo la fine del campionato. La settimana si avvicina alla conclusione e ancora nessuna ufficializzazione di nuovi allenatori. Le società non hanno annunciato variazioni nelle guide tecniche delle squadre. Pisa, in particolare, non ha ancora annunciato un nuovo allenatore. La situazione resta invariata rispetto alle settimane precedenti.

Siamo prossimi al termine di una nuova settimana, la prima da che si è concluso il campionato, e ancora nessuna novità sul fronte panchina. Il Pisa al momento non sembra ballare nel valzer in atto. Ma lo farà. Si spera il prima possibile. Prosegue in gran segreto il lavoro del direttore sportivo Leonardo Gabbanini. Come ribadito più e più volte, la strada scelta è quella attesa da tutti, ossia l’esonero di Oscar Hiljemark. Ancora questo, però, non è arrivato. Molto probabilmente il Pisa attenderà il momento di aver chiuso con il suo successore. Da qui la domanda: chi sarà? Come accade in ogni estate oramai da cinque anni: i casting sono... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il toto allenatore. Il valzer delle panchine: Pisa per ora non balla

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