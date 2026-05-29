Dopo la fine della stagione di Serie A, si stanno delineando i cambiamenti nelle panchine dei club. Per il Milan, una pista inaspettata sta emergendo come possibile scelta per la guida tecnica. La decisione arriverà nei prossimi mesi, mentre si attende anche il ritorno dei Mondiali. La squadra sta valutando le opzioni per la prossima stagione, con particolare attenzione alle eventuali novità nello staff tecnico. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

La stagione si è conclusa, in attesa dei Mondiali, e si sta componendo il quadro delle panchine di Serie A: grande attesa per la scelta del Milan Giugno è alle porte ed è tempo di metabolizzare gioie e delusioni della stagione appena trascorsa. Per il Milan sicuramente sono state più le seconde, soprattutto dopo aver perso la Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari. Una vera e propria autodistruzione. E dalle macerie ora bisogna ripartire. Cardinale e Ibrahimovic sono gli unici superstiti di una rivoluzione che ha mandato a casa in un colpo solo Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Ora bisognerà ricostruire, non sbagliare e tentare di riportare i tifosi a tifare e non a contestare. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Serie A, valzer delle panchine: pista a sorpresa per il Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Serie A, parte il valzer delle panchine: l’addio di Conte accende il domino tra Napoli, Milan e NazionaleInizia il cambio di allenatori in Serie A, con l’addio di un tecnico molto presente nel panorama calcistico che scatena una serie di trattative tra...

La scelta di Conte può scatenare il valzer delle panchine in Serie ALa decisione di un allenatore di grande rilievo nel calcio italiano potrebbe influenzare diversi club del massimo campionato nazionale.

Temi più discussi: Serie A, la Lazio ha scelto Gattuso, l'Atalanta su Sarri (che però deve prima accordarsi con Lotito). Comincia il valzer delle panchine; Serie A, valzer delle panchine: Sarri, Gattuso e la Nazionale; Si muovono i tecnici: Sarri tra Napoli e Bergamo, Lazio su Thiago Motta; La Serie A apre le danze con il valzer degli allenatori.

Valzer delle panchine Serie A Atalanta ? (Sarri) Bologna ? Cagliari Pisacane? Como FABREGAS Fiorentina ? Frosinone ALVINI Genoa DE ROSSI Inter CHIVU Juventus SPALLETTI Lazio ? Lecce Di Francesco? Milan ? Napoli ? Parma Cuesta? Roma GASP x.com

Valzer delle panchine in Serie A: pronostici e quote per scommettereIl valzer delle panchine in Serie A: ecco i pronostici e le quote su Antonio Conte, Daniele De Rossi e Thiago Motta. goal.com

La mia lista di livello personale delle opere pianistiche di Prokofiev + discussione reddit

Serie A, è già partito il valzer delle panchine: chi va e chi resta da Conte ad Allegri, Spalletti e SarriSerie A, parte il valzer delle panchine: Spalletti in bilico alla Juve, Allegri tra Milan e Napoli, Sarri conteso da Atalanta e azzurri ... affaritaliani.it