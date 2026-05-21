Il club rossoblù non ha ancora incontrato il tecnico, e questa attesa potrebbe influire sulla gestione della squadra. Da circa due o tre settimane, la squadra si trova fuori dall’Europa, ma non si è verificato ancora un confronto tra la dirigenza e il tecnico. Mentre il direttore generale ha ribadito la volontà di proseguire con l’attuale allenatore, il rischio di un effetto domino sulle panchine si fa più concreto con il passare dei giorni. La situazione rimane quindi in sospeso, senza novità ufficiali sul futuro tecnico.

Il possibile vantaggio che il Bologna aveva in termini di tempi sul domino panchine è bruciato. Ormai da 2-3 settimane il club rossoblù è fuori dall’Europa: eppure nessun incontro tra dirigenza e Vincenzo Italiano è ancora avvenuto. Ci sarebbe stato il tempo per un incontro programmatico e per blindare l’allenatore, che ha fatto intendere di voler capire se ci sia intenzione di rilanciare o meno: perché dopo un ottavo posto, nella testa del tecnico, il Bologna deve puntare a tornare all’Europa. Il tempo per blindare Sartori, sondato dal mercato in vista del domino diesse, ad esempio, è stato giustamente trovato. Alla voce tecnico l’ad Fenucci si era già esposto dicendo che il futuro del Bologna si chiama Vincenzo Italiano, che ha un altro anno di contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’incontro col tecnico non c’è ancora stato e l’attesa può penalizzare Casteldebole: Conte ha fatto partire il valzer delle panchine, ora si rischia l’effetto domino. Fenucci ribadisce: "Vogliamo proseguire con Vincenzo»

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