di Francesco Spagnolo Holm sui social ha espresso la propria tristezza dopo l’infortunio. Per lui non ci sarà la possibilità di disputare il Mondiale. Le ultime. Il verdetto medico è piombato come un fulmine a ciel sereno in casa Svezia. Per Holm il sogno di giocare il Mondiale si è interrotto in questo sabato di fine maggio. Il difensore ha voluto rompere il silenzio comunicando direttamente con i propri sostenitori e con i compagni di squadra. Attraverso un toccante e doloroso post pubblicato sul suo profilo Instagram, Holm ha espresso in modo diretto il dramma interiore vissuto in queste ore concitate. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Il mio cuore è a pezzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il toccante messaggio di Holm dopo l’infortunio: «Il mio cuore è a pezzi»

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