Holm rassicura i tifosi dopo l’infortunio in Juve Bologna | il suo messaggio – FOTO

Dopo l’infortunio durante la partita tra Juventus e Bologna, il giocatore ha pubblicato un messaggio sui social per tranquillizzare i tifosi. L’atleta ha scritto poche parole, rassicurando sulla sua condizione fisica e ringraziando per il supporto ricevuto. La nota ha suscitato reazioni positive tra i supporter, che hanno commentato con entusiasmo e speranza di rivederlo presto in campo.

Holm rassicura i tifosi dopo l’infortunio in Juve Bologna: il suo messaggio fa tirare un sospiro di sollievo all’ambiente bianconero. C’era grande apprensione in casa Juventus per le condizioni di Emil Holm, costretto ad abbandonare il campo all’intervallo del match contro il Bologna. Il risentimento al polpaccio avvertito dallo svedese aveva inizialmente fatto temere un lungo stop, proprio nel momento in cui il laterale stava trovando continuità sotto la guida di Luciano Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, è stato lo stesso calciatore a spegnere l’allarme e a tranquillizzare l’ambiente bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Holm rassicura i tifosi dopo l’infortunio in Juve Bologna: il suo messaggio – FOTO Notizie correlate Holm, il messaggio dopo l’infortunio: «Sono devastato». Ma fa una promessa ai tifosi della Juve – FOTOdi Redazione JuventusNews24Holm, il messaggio dopo l’infortunio: «Sono devastato». Conceicao tranquillizza i tifosi dopo l’ultimissimo infortunio: questo il suo messaggio – FOTOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Panoramica sull’argomento Holm rassicura i tifosi: L'alce sta bene. Gara speciale e vittoria importanteDopo un grande primo tempo, Emil Hom è stato sostituito all'intervallo per precauzione dopo un piccolo problema al polpaccio ma all'indomani della vittoria contro il Bologna ... tuttojuve.com Infortunio Holm con il Bologna: quando torna l'esterno della Juve?La Juve è in ansia per le condizioni di Emil Holm. Il laterale svedese, uno dei più positivi nella vittoria di domenica sera contro il Bologna, si è fermato a causa di un problema fisico che preoccupa ... tag24.it