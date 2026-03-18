Dopo il match nell’ultimo episodio di Raw, Bayley ha condiviso sui social un messaggio dedicato ad AJ Lee, sottolineando il suo sentimento nei confronti della collega. La wrestler ha scritto parole che esprimono il suo apprezzamento e rispetto nei confronti di AJ Lee, senza entrare in dettagli specifici del confronto avvenuto sul ring. Il post si presenta come un gesto di riconoscimento e stima.

Bayley ha affidato ai social un lungo e sentito messaggio dedicato ad AJ Lee dopo il match che le ha viste una di fronte all’altra nell’ultimo episodio di Raw. La sfidante, che desiderava questo incontro da tempo, ha voluto rendere omaggio alla campionessa nonostante la sconfitta. AJ Lee ha difeso con successo il Women’s Intercontinental Championship contro Bayley, che si era guadagnata il ruolo di sfidante numero uno la settimana precedente vincendo un gauntlet match. La campionessa ha chiuso il match applicando la Black Widow e costringendo Bayley alla sottomissione. Lunedì, Bayley ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Bayley omaggia AJ Lee dopo il match a Raw con un toccante messaggio sui social

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